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Соглашение о регулировании трудовых отношений подписано в Одессе
11:52 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В одесской мэрии состоялась церемония подписания территориального соглашения между исполнительным комитетом Одесского городского совета, городской организацией работодателей и Федерацией профсоюзов области «О регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в городе Одессе», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметил после подписания первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский, соглашение ориентировано на совершенствование трудовых отношений между работодателями, профсоюзами и органами местного самоуправления, а также на соблюдение прав и обеспечение гарантий работающих граждан.

По словам председателя Одесской городской организации работодателей Юрия Шендеровского, на ближайшие 3 года данное соглашение гарантирует привлечение иностранного инвестора в Одессу. В частности, в начале января в город приедут представители правительства и парламента Республики Чехия с целью разработать совместные производственные проекты в портовой отрасли, а также сотрудничества в разработке газовых и нефтяных месторождений на одесском шельфе.

От Федерации профсоюзов области соглашение подписал председатель ФПО Вячеслав Буратынский.

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