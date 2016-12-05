10,9 тысячи жителей области имели статус безработного по состоянию на 1 декабря, — данные

10:23 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 декабря в Одесской области статус безработного имели 10 тыс. 885 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, по состоянию на 1 декабря в Одесской области статус безработного имели 10 тыс. 885 человек, тогда как на 1 января 2016 г. — 16 тыс. 267, а на 1 декабря 2015 г. — 13 тыс. 296.

В Одессе на 1 декабря было зарегистрировано 2 тыс. 05 безработных (на 1 января — 2 тыс. 854).

Из общего числа безработных по области 6 тыс. 88 составили женщины (по Одессе — 1 тыс. 389), 3 тыс. 564 — молодёжь до 35 лет (по Одессе — 844). Число безработных сельских жителей по области составило 5 тыс. 832.

При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 декабря составило 3 тыс. 85, в Одессе — 1 тыс. 710.