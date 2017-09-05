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Озеленители «Горзелентреста» вместе с одесситами на субботнике высадили более 120 деревьев
11:49 / 30.10.2017
ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В минувшие выходные в разных районах города озеленители КП «Горзелентрест» вместе с одесситами высадили 123 дерева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, во время субботников 28 октября озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с одесситами высадили 123 дерева.
Так, в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко были высажены: 7 катальп, 17 кленов, 8 лип и 4 сакуры, в Звездном сквере — 2 катальпы и 8 кленов, в гидропарке Лузановка — 5 новых катальп, на Соборной площади — 3 сакуры, на Александровском проспекте — 5 катальп и 3 сакуры, в дендропарке Победы — 19 берез, 7 катальп, 18 кленов и 3 сакуры, в парке Космонавтов — 4 катальпы, 5 кленов и 5 сакур.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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