Одесса > Новости > Экология Озеленители «Горзелентреста» вместе с одесситами на субботнике высадили более 120 деревьев 11:49 / 30.10.2017 ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В минувшие выходные в разных районах города озеленители КП «Горзелентрест» вместе с одесситами высадили 123 дерева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 30 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, во время субботников 28 октября озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с одесситами высадили 123 дерева. Так, в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко были высажены: 7 катальп, 17 кленов, 8 лип и 4 сакуры, в Звездном сквере — 2 катальпы и 8 кленов, в гидропарке Лузановка — 5 новых катальп, на Соборной площади — 3 сакуры, на Александровском проспекте — 5 катальп и 3 сакуры, в дендропарке Победы — 19 берез, 7 катальп, 18 кленов и 3 сакуры, в парке Космонавтов — 4 катальпы, 5 кленов и 5 сакур. версия для печати