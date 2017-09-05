|
|
Осенняя высадка деревьев ведётся в Одессе
14:15 / 20.10.2017
ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский «Горзелентрест» совместно с общественниками ведёт осеннюю высадку деревьев в городских парках и на улицах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, этой осенью озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с общественниками и одесситами продолжают высадку молодых деревьев в городских парках и на улицах Одессы.
Так, на этой неделе специалисты предприятия при участии общественности высадили 10 молодых кленов на Французском бульваре и 3 липы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Ранее в ходе субботника в парке были высажены еще 10 платанов.
Работы продолжаются.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:31 20.10.2017
16:56 20.10.2017
16:29 20.10.2017
Жители Одессы за 5 месяцев 287 раз обращались за помощью в полицейскую сеть противодействия домашнему насилию
16:03 20.10.2017
«Плотно припаркованный возле высоток автотранспорт мешает и работе прибывающих по вызову спасателей», — ГУ ГСЧС
15:03 20.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.756
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»