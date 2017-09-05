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Осенняя высадка деревьев ведётся в Одессе
14:15 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский «Горзелентрест» совместно с общественниками ведёт осеннюю высадку деревьев в городских парках и на улицах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, этой осенью озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с общественниками и одесситами продолжают высадку молодых деревьев в городских парках и на улицах Одессы.

Так, на этой неделе специалисты предприятия при участии общественности высадили 10 молодых кленов на Французском бульваре и 3 липы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.

Ранее в ходе субботника в парке были высажены еще 10 платанов.

Работы продолжаются.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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