«Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам», — Госпродпотребслужба

15:02 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На городских пляжах Одессы вода отвечает нормативным требованиям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили сегодня, 8 сентября, в Управлении Госпродпотребслужбы в г. Одессе со ссылкой на данные Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Так, по данным центра, по состоянию на 8 сентября морская вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.