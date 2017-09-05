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«Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам», — Госпродпотребслужба
15:02 / 08.09.2017
ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На городских пляжах Одессы вода отвечает нормативным требованиям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили сегодня, 8 сентября, в Управлении Госпродпотребслужбы в г. Одессе со ссылкой на данные Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Так, по данным центра, по состоянию на 8 сентября морская вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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