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«Строительство новых ГЭС на Днестре несёт угрозу водоснабжению Одессы и экологии региона», — мнение
14:51 / 22.08.2017
ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель общественного совета при Беляевской райгосадминистрации Юлия Тернова заявила, что строительство новых украинских гидроэлектростанций в верховьях Днестра несёт угрозу водоснабжению Одессы и прилегающих районов, а также экологии региона, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом общественница заявила сегодня, 22 августа, в ходе заседания постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии, природоиспользования, профилактики чрезвычайных ситуаций и ликвидаций последствий.
Как отметила Ю. Тернова, вся нормальная жизнедеятельность Беляевского района связана с экологией реки Днестр.
«Но она, эта обстановка, уже далеко не нормальна, поскольку все знают какой прессинг терпит наша окружающая среда в связи с Днестровской ГЭС, находящейся в Черновицкой области. Ежегодно происходит «битва» при обсуждении вопроса о весеннем попуске воды», — подчеркнула общественница.
Более того, по словам руководителя общественного совета, в связи принятием новой программы развития энергетики в 2016 году было принято решение о строительстве 6 мини-ГЭС в верховьях Днестра, хотя проект охватывает и равнинную часть, поскольку располагаться они будут на границе между Тернопольской и Ивано-Франковской областями и частично на территории Черновицкой области. При этом жители этих местностей категорически против возведения новых ГЭС, поскольку при реализации проекта некоторые сёла нужно будет переселять, некоторые участки осушать, резко ухудшится ситуация с водоснабжением, а Днестровский каньон, Национальный парк, называемый «Перлыной Украины», будет затоплен.
Ю. Тернова подчеркнула, что для Одесской области также очевидны негативные последствия от этого каскада — осушение плавней, нехватка питьевой воды (Одесса обеспечивается водой из Днестра), гибель некоторых экологически ценных участков природы.
«Мы не можем отмалчиваться и просто смотреть, как воюют только «верхние» области Днестра. Мы должны объединиться и запретить строительство каскада ГЭС на реке», — подчеркнула общественница.
Она также добавила, что подготовлено обращение депутатов Беляевского райсовета в Кабмин и департамент экологии и природных ресурсов ОГА о прекращении строительства каскада мини-электростанций в верховьях реки Днестр.
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