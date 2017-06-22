Коммунальные предприятия Одессы ликвидировали стихийные свалки рядом с городом

10:30 / 05.08.2017

ОДЕССА, 05 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера прошли мероприятия по ликвидации стихийных свалок и восстановлению надлежащего санитарного состояния, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, вчера на сопредельных с городом территориях проведены мероприятия по ликвидации стихийных свалок и восстановлению надлежащего санитарного состояния.

Уборку свалок вдоль Корсунецкого кладбища по Объездной дороге и вывоз мусора организовали и провели: Суворовская районная администрация, КП «ЖКС Северный» и управляющая компания ЖЭП «Суворовский» совместно с Красносельской территориальной громадой.

Сотрудники КП «Городские дороги» специализированной техникой распланировали склоны, примыкающие к территории СОН «Шевченко». Во избежание возгорания и устранения аварийных ситуаций жители СОНа организовали подрезку и удаление сухих деревьев.

Службой автомобильных дорог Одесской области проведены работы по покосу обочин вдоль трассы М-14 от санатория «Куяльник». Дополнительно была предоставлена погрузочная техника и техника для вывоза мусора при ликвидации свалок по ул. Лиманной и свалок на прилегающей территории. Работы по сбору мусора на данных участках были проведены жителями СОНа «Куяльник».

ООО «Южные энергетические сети» привели в надлежащее санитарное состояние охранную зону сетей электроснабжения, организовали расчистку свалки вдоль Объездной дороги, между ул. Локомотивной и ул. Песочной.