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Экологический праздник ко Дню тигра пройдёт в Одесском зоопарке
16:38 / 26.07.2017
ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 29 июля в Одесском зоопарке состоится праздник «День тигров», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, в субботу, 29 июля, в Одесском зоопарке состоится интересный экологический праздник «День тигров».
Начало — в 11:00.
Мероприятие приурочено к Международному дню тигра и призвано напомнить о необходимости защиты и бережного отношения к этим хищникам.
На празднике гостей зоологического парка ожидает множество интересных игр и развлечений. Для творческих детей будет организован конкурс рисунков на асфальте.
В этот день Одесский зоопарк проведет необычную акцию — торжественный дресс-код. Каждому гостю, в одежде которого будут элементы тигровой или леопардовой расцветки, предоставят бесплатный вход. Акция действует только 29 июля.
В завершение праздничной программы посетители смогут узнать много интересного о паре амурских тигров, обитающих в Одесском зоопарке, — Тайгере и Натали, а также понаблюдать за показательным кормлением этих грациозных и красивых животных.
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