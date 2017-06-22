Экологический парк «Картал» открыт на юге Одесской области

13:46 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Ренийском районе в селе Орловка состоялось торжественное открытие экологического парка «Картал» площадью 130 га, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Экопарк «Картал» создан в 2017 году Орловским сельским советом в кооперации с ГО «Центр региональных исследований» при поддержке райадминистрации и Национального экологического центра Украины в рамках мини-проекта «Комплексное использование ресурсов заводей как пример нового эффективного ведения хозяйства в условиях климатических изменений».

Идея парка заключается в популяризации сохранения и воссоздания водно-болотных угодий международного значения «Озеро Картал» и комплексном использовании его ресурсов для устойчивого социально-общественного развития Орловской громады.

На торжественном открытии исполнительный директор «Центра региональных исследований» Игорь Студенников заявил: «Огромное спасибо нашим партнёрам — сельскому совету Орловки, без которого этот проект не был бы реализован, в частности, сельскому голове Михаилу Куванжи; Национальному экологическому центру Украины, за то, что они поддержали нашу инициативу, за то, что при их участии этот проект профинансирован. Это станет ещё одним толчком к развитию сельской общины Орловки и в целом этой части Одесской области».

Следует отметить, что в реализации проекта самое активное участие принимали местные жители, которые на общественных началах очистили от мусора 150 га площади парка, дабы живой мир обновляющейся экосистемы был в безопасности. Именно орловчане построили деревянную экологическую тропу протяжённостью в 150 м, с учётом весеннего разлива Дуная. И также они взяли на себя заботы о стаде водяных буйволов, которых завезли сюда прошлой осенью из Карпат в целях эксперимента. Животные прижились и дали приплод. А на берега озера вернулись краснокнижные представители флоры и фауны, которые некогда покинули этот край из-за неумелой хозяйственной деятельности человека.