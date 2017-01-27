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Площадка для выгула и дрессировки собак начала работу на Крымском бульваре
16:32 / 13.06.2017
ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На выходных в Одессе начала работу еще одна площадка для выгула и дрессировки собак, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, на сегодняшний день в городе функционируют уже четыре таких площадки. Четвертая, расположенная на Крымском бульваре (улица Капитана Кузнецова, 110), начала работать 10 июня.
Площадка для выгула и дрессировки животных является общедоступной и бесплатной. Владельцы животных могут самостоятельно выгуливать и дрессировать своих питомцев, а при желании — воспользоваться консультацией профессионального кинолога.
Кроме того, на площадке, расположенной на Крымском бульваре, будет проводиться бесплатное обучение собак-поводырей для людей с ограниченными физическими возможностями.
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