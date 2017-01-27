«Начатое неизвестными лицами рытьё котлована на склонах угрожает сохранности Ботанического сада», — ОНУ имени Мечникова

17:38 / 03.06.2017

ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пресс-службе Одесского национального университета им. Мечникова заявили, что котлован, рытье которого начато неустановленными лицами 2 июня на склонах под Ботаническим садом ОНУ, угрожает безопасности курортной зоны Одессы и сохранности парка-памятника садово-паркового искусства — Ботанического сада университета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В распространённом пресс-службой официальном заявлении ОНУ отмечается: «2 июня 2017 года в 17 часов склоны побережья по адресу: Французский бульвар, 87, стали объектом производства земляных работ. Без предъявления документов произведена разметка территории склона вдоль забора Ботанического сада на пятьдесят метров. В течение пяти часов строительная техника — экскаватор и КАМАЗы — производили выемку грунта и транспортировку его за пределы территории склонов. Выемка грунта склонов осуществлена с площади 5х7 метров.

Сотрудники Ботанического сада остановили вырубку производителями работ ясеней и розовой акации. Деревья в течение 10 лет высаживались дендрологами университета, чтобы укрепить оползневую зону. В связи с отсутствием документов на проведение земляных работ, полицейский наряд в 22 часа 2 июня остановил производство незаконных работ, до выяснения обстоятельств.

Практика инженерно-геологических исследований свидетельствует: выполнение работ, связанных с изменением баланса масс пород на склоне, ведет к оползневым явлениям. Подрезка верхней части склона приводит к активизации деформационных процессов в грунтах. Следствия подобного рода работ наблюдались в 2017 году в Аркадии. Тогда в результате подрезки склона произошел оползень, обрушивший часть дороги.

Земляные работы, которые производят неустановленные лица непосредственно под территорией Ботанического сада Одесского национального университета им. Мечникова, носят оползнеопасный характер.

150 лет славной истории Ботанического сада не могут быть пресечены варварским ковшом экскаватора».

«Достояние горожан и Одесского национального университета имени Мечникова, Ботанический сад, первое дерево в котором было посажено основателем Одессы, графом Ланжероном, не должно быть утрачено. Обращаем внимание мэрии, правоохранительных органов и общественности города на недопустимость проведения работ под территорией Ботанического сада, ведущих к разрушительным последствиям», — подчеркнул ректор ОНУ Игорь Коваль.