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Облуправление лесного хозяйства вырастило к новогодним праздникам 100 тысяч елей и сосен
11:24 / 24.12.2016

ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С целью реализации к новогодним праздникам Одесское облуправление лесного хозяйства в 2016 году вырастило 100 тыс. елей и сосен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству рассказал начальник управления Одесского областного лесного и охотничьего хозяйства Владимир Домикан.

По словам В. Домикана, уходящий год в связи с отсутствием финансирования оказался для управления «не слишком урожайным» в плане создания новых лесных угодий.

В 2016 году лесные предприятия области высадили саженцы только на 267 га.

В лесных рассадниках выращено 2,5 млн. шт. стандартного садового материала, 85 тыс. штук саженцев декоративных пород озеленения и 100 тыс. «новогодних» сосен и елей для реализации на санкционированных ёлочных рынках.

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