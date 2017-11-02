18, 19 и 26 ноября в Одесском оперном состоятся премьерные показы «Набукко» Джузеппе Верди

15:51 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 18, 19 и 26 ноября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоятся премьерные показы «Набукко» Джузеппе Верди, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом генеральный директор театра Надежда Бабич рассказала сегодня, 15 ноября, на пресс-конференции.

Премьера оперы Джузеппе Верди «Набукко» посвящена первой постановке спектакля на одесской оперной сцене, которая состоялась 170 лет назад — через 5 лет после премьеры в Италии, на сцене Ла Скала.

Художественный руководитель и главный дирижёр Александру Самоилэ отметил, что «эту премьеру одесситы ждали целых 170 лет. Я сам часто задумывался, почему эта опера, в своё время совершившая оперную революцию, не ставилась в нашем театре. И понял — в связи с политикой. Несмотря на то, что там библейский и, казалось бы, вневременной сюжет, одна фраза Набукко о том, что он всего достиг и стал как бог, а затем его резкое низложение, первоначально музыкальной темой, а затем и по сюжету, мало кому могло понравиться...».

Как отметили участники пресс-конференции, премьера «Набукко» в Одесской опере — новая трактовка музыкального шедевра, объединившая оригинальную режиссуру режиссёра-постановщика Львовской национальной оперы Василия Вовкуна, эффектные костюмы Сергея Васильева, аскетичные, но почти космические декорации — панно и сценографию народного художника Украины Тадея Риндзака, объёмное, органное звучание театрального хора под руководством главного хормейстера театра Леонида Бутенко, танцевальную часть в постановке хореографа Янины Киселёвой, для которой этот спектакль в статусе хореографа-постановщика первый.

«Я счастлива, что пригласили в такую команду, с которой так здорово и в удовольствие работать», — отметила Я. Киселёва.

Сама же идея постановки «Набукко» сейчас на сцене Одесской оперы принадлежит гендиректору Одесского театра оперы и балета Надежде Бабич. По её словам, это монументальное произведение как нельзя более точно отражает милитаристические направления, «которые, к сожалению, охватили весь мир».

После одесской премьеры, спектакль начнёт «большие гастроли» по Украине и за рубежом.

Кроме того, как уже ранее сообщалось, руководители пяти оперных театров страны в скором времена подпишут договор об Ассоциации оперных театров, что позволит ставить совместные постановки и, по всей видимости, сократит постановочные затраты.