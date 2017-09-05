Скончался директор одесского Музея кино, режиссёр «Секретного фарватера»

16:33 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На 84-м году жизни скончался директор Музея кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Вадим Костроменко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила советник Одесского городского головы по вопросам культуры Марина Багрий-Шахматова.

Гражданская панихида состоится в пятницу, 3 ноября, в 11:00 на Одесской киностудии.

СПРАВКА: Вадим Костроменко родился в 1934 года в Артёмовске Донецкой области УССР. В семнадцать лет поступил на кинооператорский факультет ВГИКа в мастерскую профессора Бориса Волчека. Дипломный фильм Вадима Костроменко получил третью премию на Всемирном фестивале молодежи среди студенческих работ всех стран-участниц. В связи с этим ему было предоставлено право выбора места работы — начинающий оператор выбрал Одесскую киностудию.

С 1957 года — оператор-постановщик Одесской киностудии. В качестве оператора снял 13 фильмов, среди которых «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева (был вторым оператором), «Верность» Петра Тодоровского. В 1972 году начал карьеру режиссёра. Дебютный фильм — «Всадники». Самой знаменитой работой режиссёра стал фильм «Секретный фарватер» (1986).

Был председателем правления Одесского отделения Союза кинематографистов Украины. С 1996 года — директор Музея кино Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.

Отмечен рядом государственных наград.