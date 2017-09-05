Украинский театр в трауре по художественному руководителю, премьеры отменены

13:05 / 30.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи со скоропостижной кончиной художественного руководителя Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько Игоря Равицкого отменены спектакли 31 октября, 9 и 11 ноября, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сотрудники театра.

Художественный руководитель Одесского академического музыкально-драматического театра им. Василя Василько, народный артист Украины Игорь Николаевич Равицкий скоропостижно скончался 29 октября на 71-м году жизни. В Украинском театре он прослужил 29 лет. Широко известна и его кинокарьера — артист снялся в 17 фильмах.

В связи с безвременным уходом художественного руководителя театра отменены премьерные спектакли 31 октября, 9 и 11 ноября. Будут внесены изменения и в репертуарный график.

Прощание с Игорем Равицким состоится 31 октября в стенах его родного театра.