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Украинский театр в трауре по художественному руководителю, премьеры отменены
13:05 / 30.10.2017
ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи со скоропостижной кончиной художественного руководителя Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько Игоря Равицкого отменены спектакли 31 октября, 9 и 11 ноября, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сотрудники театра.
Художественный руководитель Одесского академического музыкально-драматического театра им. Василя Василько, народный артист Украины Игорь Николаевич Равицкий скоропостижно скончался 29 октября на 71-м году жизни. В Украинском театре он прослужил 29 лет. Широко известна и его кинокарьера — артист снялся в 17 фильмах.
В связи с безвременным уходом художественного руководителя театра отменены премьерные спектакли 31 октября, 9 и 11 ноября. Будут внесены изменения и в репертуарный график.
Прощание с Игорем Равицким состоится 31 октября в стенах его родного театра.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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