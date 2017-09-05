Определён победитель конкурса на должность директора Украинского театра

16:56 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершился конкурс на должность директора КУ «Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в конкурсе на должность директора украинского театра принимали участие четыре претендента. Большинством голосов победу одержала Юлия Пивоварова.

По результатам проведенного конкурса Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОГА подготовит проект решения о соответствующем назначении (сроком на 5 лет), который будет внесен на рассмотрение ближайшей сессии облсовета.

В пресс-службе добавили, что театр также ожидают изменения, связанные с реабилитацией и реставрацию фасада здания. Так, уже завершен аукцион на право проведения реставрации и реабилитации фасадов здания театра (ул. Пастера, 15) через систему государственных закупок «ProZorro». Из областного бюджета на проведение работ выделено 14 млн. 944 тыс. гривен.