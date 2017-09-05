Фестиваль культуры языков иврит и идиш пройдет в Одессе 22-29 октября

16:47 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 22 по 29 октября в Одессе состоится фестиваль культуры языков иврит и идиш, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, с 22 по 29 октября в Одессе пройдет фестиваль культуры языков иврит и идиш. В программе фестиваля – проведение различных мероприятий, которые познакомят одесситов и гостей города с историей еврейской культуры.

На фестивале будут представлены: выставки и фотовыставки, интеллектуальные шоу и игры, концерты и спектакли, турниры и мастер-классы. Студенты и школьники смогут принять участие в квесте по еврейской Одессе.

Также в ходе фестиваля культуры языков иврит и идиш состоятся лекции и конференции, посвященные классикам еврейской литературы и видным деятелям еврейской культуры.

СПРАВКА: Иврит — язык семитской семьи, государственный язык Израиля, язык некоторых еврейских общин и диаспор. Древняя форма иврита (иногда называемая древнееврейским языком) — традиционный и священный язык иудаизма. Современный иврит возрождён и адаптирован как разговорный и официальный язык Государства Израиль в XX веке.

Идиш — еврейский язык германской группы, исторически основной язык ашкеназов, на котором в начале XX века говорило около 11 млн. евреев по всему миру. Идиш возник в Центральной и Восточной Европе в X—XIV веках на основе средневерхненемецких диалектов с обширными заимствованиями из древнееврейского и арамейского (до 15—20% лексики) и (в восточной ветви) славянских (в диалектах достигает 15%) языков, а позднее — и из современного немецкого языка. Сплав языков породил оригинальную грамматику, позволяющую комбинировать слова с семитскими и славянскими корнями и синтаксические элементы германских языков.