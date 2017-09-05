Мировые оперные звёзды и ведущие украинские исполнители выступили на закрытии «Бархатного сезона»

14:09 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Лучшие мастера вокального искусства Одессы, Киева и Германии выступили на заключительном гала-концерте Третьего фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вечером 18 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное закрытие III фестиваля искусств, посвященного 130-летию театра. В гала-концерте артистов оперы «Посвящение театру» приняли участие лучшие мастера вокального искусства Одессы, Киева и гости из Германии. Открылся концерт особым номером, исполнением вокализа Альбиони «Ave Maria» в память о детях, погибших в лагере «Виктория».

Ведущие концерта рассказали об истории театра, в котором пели мировые знаменитости, отметив, что и сейчас в Одесской опере выступают лучшие исполнители: «Всегда приятно видеть на прославленной сцене одесского Оперного молодых выпускников Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой, окончивших кафедру вокала, которой уже много лет руководит профессор, академик Галина Поливанова. Теперь молодые вокалисты прославляют одесскую оперную школу на многих сценах мира».

В концерте приняли участие звезды мировых оперных сцен: Константин Риттель-Кобылянский, Август Амонов (Санкт-Петербург, Мариинский театр), Юрий Миненко; ведущие солисты Национальной оперы Украины :народная артистка Украины Татьяна Анисимова, заслуженная артистка Украины Сусанна Чахоян (блестящее исполнение музыки Оффенбаха); лауреаты международных конкурсов: Алина Ворох, Юлия Терещук, Екатерина Цымбалюк, Таисия Шафранская, Гарри Гукасян, Олег Злакоман, Павел Смирнов, Александр Стрюк (Одесская опера); солист Mекленбургского государственного оперного театра (г. Шверин, Германия); лауреат международных конкурсов Игорь Стороженко; финалист телевизионного шоу «Голос країни» Роман Руссу. Свои таланты продемонстрировали выпускники Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой – Чжан Мяо и Леонид Шошин.

В исполнении артистов прозвучали всеми любимые и хорошо знакомые оперные шедевры, мелодии популярных оперетт и песенной классики.