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Закрытие фестиваля «Бархатный сезон в Одесской опере» перенесено на понедельник, 18 сентября
14:41 / 16.09.2017

ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с объявленным в Одессе и области трауром и отменой всех развлекательных мероприятий, торжественное закрытие III фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» переносится на 18 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в пресс-службе Одесского национального академического театра оперы и балета.

В сообщении пресс-службы отмечается: «В связи с трауром, объявленным в Одесской области из-за гибели детей в лагере «Виктория», торжественное закрытие III фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» — гала-концерт артистов оперы «Посвящение театру» (Open air) переносится на понедельник, 18 сентября, на 20:00.

Билеты, приобретенные ранее, будут действительны».

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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