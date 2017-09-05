Закрытие фестиваля «Бархатный сезон в Одесской опере» перенесено на понедельник, 18 сентября

14:41 / 16.09.2017

ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с объявленным в Одессе и области трауром и отменой всех развлекательных мероприятий, торжественное закрытие III фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» переносится на 18 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в пресс-службе Одесского национального академического театра оперы и балета.

В сообщении пресс-службы отмечается: «В связи с трауром, объявленным в Одесской области из-за гибели детей в лагере «Виктория», торжественное закрытие III фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» — гала-концерт артистов оперы «Посвящение театру» (Open air) переносится на понедельник, 18 сентября, на 20:00.

Билеты, приобретенные ранее, будут действительны».