Памятник Лесе Украинке предлагается установить в 2018 году на Александровском проспекте

12:45 / 16.09.2017

ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе запланирован ряд мероприятий с целью привлечения внимания общественности города к необходимости установки в городе памятника Лесе Украинке в 2018 году — в честь 130-й годовщины приезда поэтессы в Одессу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в КУ «Одесский областной центр патриотического воспитания детей и молодежи».

Как отметили в коммунальном учреждении, установить памятник Лесе Украинке планируется на Александровском проспекте между улицами Бунина и Жуковского. Это место выбрано не случайно, поскольку именно в одном из домов на улице Жуковского (ранее Почтовой) в первый свой приезд гостила выдающаяся поэтесса (о чём свидетельствует установленная мемориальная доска). Установить памятник возле этого дома невозможно, поскольку не хватает места. Поэтому планируется установка на Александровском проспекте, где могла прогуливаться поэтесса.

Леся Петровна впервые приехала в Одессу в июле 1888 года, поэтому установление памятника (по итогам конкурса среди известных скульпторов) запланировано на июль 2018 года, в честь 130-й годовщины визита писательницы.

Уже на 30 сентября при поддержке ОГА запланировано проведение рок-концерта проекта «ROCK SEA — главная волна года» в Зеленом театре парка Шевченко в поддержку идеи установки памятника.

В концерте с 15:00 до 23:00 выступят 7 групп, среди них 5 одесских команд: «КиМ» (Кирилл и Мефодий), «Stereo Лом», «Друг Музыка», «ТЕБЕ», «WELL». Хедлайнеры концерта — группы «Фиолет» и «Тартак». Вход на концерт свободный.

В дальнейшем концерты «Rock Sea» планируется проводить ежегодно.

Кроме этого, планируется провести различные экологические, культурные и художественные мероприятия.