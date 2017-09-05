Большой оперный гала-концерт на Театральной площади завершит III фестиваль «Бархатный сезон»

15:53 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 17 сентября большой оперный гала-концерт под открытым небом на Театральной площади завершит III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, с 8 по 17 сентября в Одессе проходит III фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». Заключительным мероприятием фестиваля 17 сентября в 20:00 станет праздничное действо, посвященное 130-летию театра на Театральной площади.

Программа концерта «Посвящение театру» составлена из всеми любимых и хорошо знакомых оперных шедевров, мелодий из популярных оперетт и песенной классики.

В концерте принимают участие: звезды мировых оперных сцен — Константин Риттель-Кобылянский, Август Амонов, Юрий Миненко; ведущие солисты — народная артистка Украины Татьяна Анисимова, заслуженная артистка Украины Сусанна Чахоян (Национальная опера Украины); лауреаты международных конкурсов — Алина Ворох, Юлия Терещук, Екатерина Цымбалюк, Таисия Шафранская, Гарри Гукасян, Олег Злакоман, Павел Смирнов, Александр Стрюк (Одесская опера); финалист телевизионного шоу «Голос країни» Роман Руссу; талантливая молодежь Одесской музыкальной академии — Чжан Мяо, Леонид Шошин; оркестр театра.

Ведут концертную программу — музыковед Людмила Сергейчук и народный артист Украины Василий Навротский. Режиссер — Оксана Тараненко. Дирижер — музыкальный руководитель и главный дирижер театра Александру Самоилэ.

Сегодня, 14 сентября, в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится премьера фестиваля — опера «Тангейзер».

Завтра, 15 сентября, в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона пройдет концерт с участием ведущих солистов Одесского национального академического театра оперы и балета. В программе концерта – популярные произведения оперной и балетной классики.

16 сентября в Одесском литературном музее при участии солистов театра и хора «Viva la musica» состоится концерт, посвященный 130-летию здания театра.

17 сентября пройдет Большой оперный гала-концерт open-air под руководством музыкального руководителя и главного дирижера Одесского национального академического театра оперы и балета Александру Самоиле.