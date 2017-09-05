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Одесситов приглашают перед премьерным показом «Тангейзера» посетить лекцию о вагнеровской музыке
09:26 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 14 сентября в 17:00 перед премьерным показом оперы «Тангейзер» зрителей-меломанов приглашают посетить лекцию о вагнеровской музыке в Одесском оперном театра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как отметила в ходе пресс-конференции, посвящённой премьере, помощник гендиректора театра по связям с общественностью Людмила Сергейчук, «Именно в фестивальном формате мы попробовали предложить публике новый опыт. Музыка сложная. О ней нужно говорить, её нужно понимать, её нужно чувствовать. Поэтому мы решили перенять опыт Венской оперы, где перед премьерным показом устраиваются интерактивные лекции. Мы приглашаем одесситов и гостей города прийти 14 сентября в театр раньше. Мы будем всех ждать в 17:00. Все желающие, которые захотят поговорить, получить информацию об этой опере, могут прийти раньше спектакля по приобретённым билетам, занять своё место в зале».
«Для того, чтобы осуществилась такая лекция, мы пригласили из Киева музыкального критика, педагога, профессора Киевской национальной музыкальной академии, основателя в Украине «Вагнеровского общества», академика Академии наук Украины, доктора искусствоведения Марину Черкашину-Губаренко. Она будет рассказывать. Александру Самоилэ также будет рассказывать. А в зале буде стоять микрофон и каждый желающий, кто захочет задать вопрос о том, как театр видит эту постановку, как она осуществлялась, сможет получить такую возможность», — рассказала Л. Сергейчук.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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