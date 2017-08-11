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Одесский Литмузей отмечает День рождения
17:01 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский Литературный музей отмечает своё 40-летие, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметила в интервью корреспонденту агентства старший научный сотрудник Елена Каракина, в музее хранятся многие интересные и уникальные экспонаты. Так, Одесса была первым городом, которая пожелала отмечать свой День рождения широко и массово — на всю страну. Об этом пытались умалчивать на протяжении многих лет, но именно одесский литмузей хранил эти документы и воспоминания о праздновании дня города в разные эпохи.

Примечательно, что сам музей фактически начал работу ещё 15 июля 1974 году и этот момент считается его днем создания. Однако на протяжении еще трёх лет собирались экспозиции, экспонаты и проводились все процедуры, помещающие его в старинный особняк князя Гагарина.

По словам директора музея Татьяны Липтуги, такой перфекционизм свойственен работе музея и сегодня. Именно коллектив музея уже 15 лет издает так называемый «литературный календарь» — единственный в мире, который начинается с 1 сентября а заканчивается 31 августа. По сути, это история города, региона, и именно к 40-летию музея увидел свет 15-й выпуск календаря.

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