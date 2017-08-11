Одесская киностудия представила свой новый детский фильм

15:05 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 31 августа, в День детского кино, на Одесской киностудии состоялась премьера художественного фильма «Ох, уж эти деды!», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, представленный фильм «Ох, уж эти деды!» был снят силами киностудии при поддержке Одесского городского совета.

«Дети и взрослые любят приключения, скорость, гонки. А лучше реальности ничего не придумаешь. Поэтому съемки велись во время проведения мини-ралли «Кубок лиманов», — рассказал режиссер Игорь Козлов-Петровский.

В картине главные роли сыграли народные артисты Украины: Анатолий Дриженко, Андрей Гончар и Игорь Равицкий. В детских ролях заняты Даниил Чумак, Максимилиан Арбатский, Дарья Мандур, Всеволод Форманюк и Дарья Садовник.

«Это очень хорошо, что в Одессе снимается детское кино и в съемках участвуют мастера сцены. Эти фильмы делают нас добрее, лучше, целеустремленнее. Самое главное, что традиция детского кино на Одесской киностудии продолжается», — сказала на презентации фильма директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Фильм «Ох, уж эти деды!» будет показан ко Дню города, 2 и 3 сентября, на Одесском областном телевидении.