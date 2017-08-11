ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл «Журналістські розслідування в Одесі»:
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Одесская киностудия представила свой новый детский фильм
15:05 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 31 августа, в День детского кино, на Одесской киностудии состоялась премьера художественного фильма «Ох, уж эти деды!», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, представленный фильм «Ох, уж эти деды!» был снят силами киностудии при поддержке Одесского городского совета.

«Дети и взрослые любят приключения, скорость, гонки. А лучше реальности ничего не придумаешь. Поэтому съемки велись во время проведения мини-ралли «Кубок лиманов», — рассказал режиссер Игорь Козлов-Петровский.

В картине главные роли сыграли народные артисты Украины: Анатолий Дриженко, Андрей Гончар и Игорь Равицкий. В детских ролях заняты Даниил Чумак, Максимилиан Арбатский, Дарья Мандур, Всеволод Форманюк и Дарья Садовник.

«Это очень хорошо, что в Одессе снимается детское кино и в съемках участвуют мастера сцены. Эти фильмы делают нас добрее, лучше, целеустремленнее. Самое главное, что традиция детского кино на Одесской киностудии продолжается», — сказала на презентации фильма директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Фильм «Ох, уж эти деды!» будет показан ко Дню города, 2 и 3 сентября, на Одесском областном телевидении.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ПАМЯТИ ДРУГА....
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...

 
Loading...

Последние новости:
17:52 01.09.2017
Экспозиция «Одесса в старых фотографиях» открылась ко Дню города
17:01 01.09.2017
Одесский Литмузей отмечает День рождения
16:44 01.09.2017
«Подозрительная коробка» на одесском вокзале оказалась муляжом металлоискателя
16:37 01.09.2017
Два детсада на Пересыпи и Ленпосёлке сегодня начали принимать маленьких одесситов
16:19 01.09.2017
СБУ задержала в Одессе на почте торговца оружием из зоны АТО


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.685