Одесситам представят «малоизвестного Кузнецова» — симфоническую музыку джазмена к фильмам и сериалам

15:28 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 3 сентября в Горсаду пройдёт концерт, посвященный памяти одесского джазового музыканта Юрия Кузнецова — прозвучит его музыка, о которой мало кто знал, — композиции для кинофильмов и сериалов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом организатор концерта, вдова создателя Клуба Высокой Музыки Юрия Кузнецова Наталья Эртнова рассказала сегодня, 30 августа, на пресс-конференции.

По её словам, создать концертную программу по собственным произведениям, написанным в различные годы к 15 художественным, документальным кинолентам и сериалам, Ю. Кузнецов задумал ещё при жизни. Однако эта музыка знаменитым джазовым пианистом не была систематизирована в нотах, скорее, больше была на слуху, в импровизациях. Поэтому ученица Кузнецова Тамара Лукашева, которая сейчас живёт в Германии, упорядочила нотную запись его музыки к кинофильмам, сделала большую аранжировку для симфонического оркестра, джазового бенда и солистов. Таким образом этот проект воплотился «материально» и получил возможность прозвучать в прошлом году на джазовом фестивале.

«Музыка там потрясающе пронзительна и красива, и все, кто был в зале, встали, и люди не могли разговаривать», — рассказала Н. Эртнова.

В проекте было собрано много участников: 60 оркестрантов, биг-бенд Олега Субботина, пианист Андрей Показ, барабанщик Яков Турунцов, вокальное соло — Тамара Лукашева, дирижёрский пульт занял Игорь Шаврук.

«Получился отличный проект, который, как я считаю, должны услышать большее количество одесситов, чем мест в зале Филармонии. Это музыка не в формате джаза, как такового, это больше симфоническая музыка, классическая, красивая и трогательная», — подчеркнула вдова музыканта.

Первоначально предполагалось, что концерт пройдёт на Воронцовской колоннаде, но в связи с ремонтными работами всё перенесено в Горсад.

Концерт состоится 3 сентября в 19:00.