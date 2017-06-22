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Международный арт-фестиваль «Провинция у моря» пройдёт в Одессе
17:02 / 09.08.2017
ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 25 августа в Одесском литературном музее состоится открытие VII Международного арт-фестиваля «Провинция у моря — 2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, с 25 августа по 3 сентября в двух приморских городах — Одессе и Черноморске — пройдёт VII Международный арт-фестиваль «Провинция у моря — 2017».
В Одессе открытие арт-фестиваля состоится 25 августа в Золотом зале Литературного музея (ул. Ланжероновская, 2).
Начало — в 16:00.
VII арт-фестиваль «Провинция у моря – 2017» изменил свой формат — в этом году не проводится предварительный поэтический конкурс. Всем гостям фестиваля будет предоставлена возможность неоднократно выступить, презентовать свои книги и проекты.
Единственным соревновательным элементом фестиваля станут три поэтических слэма — тематических конкурса, которые пройдут в последние дни фестиваля, а также анонимный конкурс одного стихотворения.
В ходе VII Международного арт-фестиваля состоятся ставшие уже традиционными мероприятия: «свободные микрофоны» и мастер-классы, презентации книг, журналов и издательств, «Книжная лавка писателей» и буккроссинг, фотовыставки и семичасовой рок-концерт «View Rock Evening 3.0», музыкальный слэм и концерты исполнителей авторской песни.
Площадками проведения арт-фестиваля станут: Одесский литературный музей, библиотека им. Эдуарда Багрицкого, Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха, а также ряд учреждений Черноморска.
Вход на все мероприятия — свободный.
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