|
|
Фестиваль «Ghetto Fest Odessa 2017» впервые состоится в эту субботу
15:36 / 19.07.2017
ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22 июля в Одессе состоится спортивно-танцевальный праздник «Ghetto Fest Odessa 2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента. 22 июля в Одессе впервые состоится фестиваль уличных культур «Ghetto Fest Odessa 2017». Спортивно-танцевальный праздник пройдет в рамках Всеукраинского проекта «GHETTO BASKET UKRAINE».
В турнире примут участие лучшие уличные художники Одессы, исполнители хип-хопа и брейк-данса, а также любители стритбола (победитель соревнований по уличному баскетболу получит право поехать на соревнования «GHETTO GAMES» в Латвию).
В программе фестиваля:
12:00 — 18:00 — GHETTO WRITING (Graffity Jam);
18:00 — 18:45 — регистрация участников GHETTO BASKET;
19:00 — 23:00 — игры GHETTO BASKET (баскетбол 3х3);
23:00 — 00:00 — GHETTO FEELING (Hip-Hop);
00:00 — 01:30 — GHETTO Jam (BreakDance);
01:30 — 04:00 — GHETTO AFTER PARTY.
Фестиваль уличных культур «Ghetto Fest Odessa 2017» состоится на Трассе здоровья (между пляжами «Дельфин» и «Чкаловский», на территории баскетбольной площадки УСК «Дельфин»).
Формат фестиваля необычен: все соревнования будут проходить без участия судей.
Цель «Ghetto Fest Odessa» — определить лучшую команду по стритболу, где сами участники будут следить за правилами и решать спорные ситуации, а также самых активных участников Hip-Hop и BreakDance джемов.
Организаторы мероприятия — Одесская городская федерация баскетбола и Украинская Стритбольная Лига 3х3 при поддержке Одесского городского совета.
Одесская городская федерация баскетбола совместно с партнерами фестиваля подготовила специальные награды и подарки для победителей.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:11 19.07.2017
16:54 19.07.2017
Правоохранители задержали гражданина Вьетнама, который незаконно переправлял соотечественников в страны ЕС
16:37 19.07.2017
16:23 19.07.2017
15:04 19.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.678
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»