Фестиваль «Ghetto Fest Odessa 2017» впервые состоится в эту субботу

15:36 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22 июля в Одессе состоится спортивно-танцевальный праздник «Ghetto Fest Odessa 2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента. 22 июля в Одессе впервые состоится фестиваль уличных культур «Ghetto Fest Odessa 2017». Спортивно-танцевальный праздник пройдет в рамках Всеукраинского проекта «GHETTO BASKET UKRAINE».

В турнире примут участие лучшие уличные художники Одессы, исполнители хип-хопа и брейк-данса, а также любители стритбола (победитель соревнований по уличному баскетболу получит право поехать на соревнования «GHETTO GAMES» в Латвию).

В программе фестиваля:

12:00 — 18:00 — GHETTO WRITING (Graffity Jam);

18:00 — 18:45 — регистрация участников GHETTO BASKET;

19:00 — 23:00 — игры GHETTO BASKET (баскетбол 3х3);

23:00 — 00:00 — GHETTO FEELING (Hip-Hop);

00:00 — 01:30 — GHETTO Jam (BreakDance);

01:30 — 04:00 — GHETTO AFTER PARTY.

Фестиваль уличных культур «Ghetto Fest Odessa 2017» состоится на Трассе здоровья (между пляжами «Дельфин» и «Чкаловский», на территории баскетбольной площадки УСК «Дельфин»).

Формат фестиваля необычен: все соревнования будут проходить без участия судей.

Цель «Ghetto Fest Odessa» — определить лучшую команду по стритболу, где сами участники будут следить за правилами и решать спорные ситуации, а также самых активных участников Hip-Hop и BreakDance джемов.

Организаторы мероприятия — Одесская городская федерация баскетбола и Украинская Стритбольная Лига 3х3 при поддержке Одесского городского совета.

Одесская городская федерация баскетбола совместно с партнерами фестиваля подготовила специальные награды и подарки для победителей.