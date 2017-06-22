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Международный фестиваль «Черноморская Одиссея» стартует в Одессе осенью
16:42 / 17.07.2017
ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Осенью в Одессе стартует международный фестиваль «Черноморская Одиссея», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы. в конце сентября — начале октября в центральной части города Одессы стартует первый этап международного фестиваля этносов и культур «Черноморская Одиссея». Фестиваль проводится по инициативе Одесской ассоциации туроператоров, турагентов и при поддержке областной государственной администрации.
Главными целями фестиваля является креативная презентация Одесской области как туристического бренда, популяризация уникальных возможностей региона для организации туризма и отдыха.
В программе этнофестиваля предусмотрены выступления ярких хореографических и песенных коллективов, парад национальных костюмов, мастер-классы по народным ремеслам, кулинарные битвы, конкурсы дегустаторов винограда и многое другое. Участниками будут представители творческих коллективов районов и городов Одесской области.
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