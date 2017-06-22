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Цирк «Кобзов» в Одессе установил новый Национальный рекорд
11:55 / 17.07.2017
ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 15 июля цирк «Кобзов» установил новый Национальный рекорд, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщила сегодня, 17 июля, PR-менеджер цирка “Кобзов» Ася Красоха.
По словам А. Красохи, в субботу, 15 июля, в центре Одессы на Думской площади, цирк «Кобзов» установил новый Национальный рекорд.
26-летний сотрудник цирка Александр Билоконь (инвалид 3 группы), протянул руками за канат по тротуарной плитке тягач с прицепом, который дополнительно утяжелили, посадив в него 54 человека. Таким образом, ему удалось сдвинуть с места и протянуть 47 сантиметров вес в 15 700 кг. До этого подобного не делал никто!
«Я очень давно ждал, чтобы установить этот рекорд. Готовился к нему целых 2 года. Правда рассчитывал на вес в 6 тонн, но получилось больше», — поделился впечатлениями новый рекордсмен.
Рекорд зафиксировали представили Национального реестра рекордов Украины в присутствии СМИ и общественности.
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