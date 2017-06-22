Трейлер комедии «Сотка», которая снимается в Одессе, будет показан на Кинорынке ОМКФ

11:48 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 19 июля в рамках Кинорынка при ОМКФ-2017 будет показан первый официальный трейлер комедии «Сотка», съемки которой проходят в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что съемки фильма «Сотка» стартовали в Одессе 1 апреля 2017 года.

В рамках Кинорынка при ОМКФ 19 июня впервые будет показан официальный трейлер комедии. На презентации также будут показаны рабочие материалы фильма. А авторская группа расскажет о том, как проходили съемки и когда ожидать фильм в национальном прокате.

В фильме приняли какие известные актёры как Евгений Капорин («Инфоголик», «Сваты», «Село на миллион», «Недотуркані»), Екатерина Кистень («Слуга народа», «Сваты», «Коли ми вдома», «Родственнички»), Алексей Смолка («Слуга Народа», «Родственнички», «Байки Митяя»), Иева Андреевайте («Emilia», «Хороший мальчик», «Фарца», «Он дракон», «Kill your friends»), Никита Тарасов («Кухня», «Незламна», «Притяжение»), Михаил Богдасаров («Мамы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «В спорте только девушки», «Каникулы строгого режима»), а также «Золотой Голос Украины» — Александр Пономарев, сыгравший мэра города.