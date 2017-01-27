Одесса > Новости > Культура Одесский театр Музкомедии отметил своё 70-летие юбилейным вечером 16:41 / 16.06.2017 ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного состоялся праздничный вечер, посвященный 70-летию театра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». В этом театральном сезоне театр Музкомедии отмечает свой 70-летний юбилей. К этой дате был приурочен праздничный вечер, состоявшийся 15 июня. На площади перед театром гостей встречал духовой оркестр Национальной гвардии Украины. В фойе театра прошла презентация книги «Сегодня и навсегда», посвященной истории театра. Лучшие работники театра в этот вечер были отмечены наградами городских и областных властей, а также ценными подарками. Особых поздравлений была удостоена артистка театра — народная артистка Украины, почетный гражданин Одессы 96-летняя Евгения Дембская, которая вошла в книгу Национального рекордов Украины в номинации «Наибольшее количество лет, отработанных в одном коллективе». версия для печати