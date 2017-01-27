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Леонид Парфёнов представит в Одессе вторую часть своей трилогии «Русские евреи»
17:53 / 24.05.2017
Леонид Парфёнов представит в Одессе вторую часть своей трилогии «Русские евреи»

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Известный журналист Леонид Парфёнов 2 июня представит в Одессе вторую часть своей трилогии «Русские евреи», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Первая часть документального проекта Л. Парфёнова «Русские евреи. До революции», созданная в творческом тандеме с кинорежиссером Сергеем Нурмамедом, была представлена в Украине осенью 2016 года.

«История русских евреев последних 150 лет – это их интеграция в русскую карьеру, культуру и выход через нее в мир», — так объясняет сам Л. Парфёнов идею своей картины.

Фильм построен на событийных хрониках, с использованием «оживших» портретов и оригинальных спецэффектов.

Презентовавший проект в Украине Fedoriv Hub отмечает, что «картина, как и тема в целом, вызвала живой интерес публики — украинский зритель позитивно отнесся к документальному кино и уникальной возможности пообщаться с автором непосредственно после премьерного показа».

Такой формат получит свое продолжение – в июне стартует тур журналиста по Украине со второй частью трилогии «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948».

Так, 1 июня в Зелёном театре в Одессе будет показана лента «Русские евреи. Фильм первый. До революции».

А 2 июня на той же площадке состоится демонстрация фильма «Русские евреи. Фильм второй. 1918-1948». Зрители будут иметь возможность встретиться и пообщаться с автором фильма.

Также Леонид Парфёнов встретится и пообщается с представителями одесских СМИ.

Видеообращение Леонида Парфенова

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Артём Филипенко
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