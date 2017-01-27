Семнадцатилетняя одесситка выиграла престижную литературную премию «Лескар»

14:06 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Семнадцатилетняя одесситка Анна Малицкая выиграла престижную украинскую литературную премию среди школьников «Лескар», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщил представитель Киевской организации Национального Союза писателей Украины Владимир Даниленко.

Целью литературного конкурса среди школьников «В поисках литературных талантов» является выявление ранних талантов в литературе. Его учредителем и организатором выступает Киевская организация Национального союза писателей Украины и меценат Николай Хомич. Премиальное вознаграждение учреждено в виде бронзовой статуэтки юной Леси Украинки, названной «Лескар» (по аналогии с премией «Оскар»), и денежной суммы.

Церемония награждения проходит ежегодно в литературно-мемориальном музее Леси Украинки в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

В этом году на конкурс свои произведения прислали 376 школьников из всех регионов Украины. Жюри определяло троих лауреатов в поэзии и троих — в прозе, и по пять мест дипломантов.

Антология с произведениями лауреатов и дипломантов конкурса, которую выпустило издательство «Саммит-книга», была представлена на майском киевском книжном форуме «Арсенал».

Одесситка Анна Малицкая получила вторую премию в номинации «Поэзия». Ей вручили бронзовую статуэтку юной Леси Украинки и гонорар в размере шести тысяч гривен. Юная поэтесса оставила отпечаток руки и свой автограф в бетоне на розовой Аллее талантов в саду Косачей в Новограде-Волынском. Жюри конкурса, которое возглавляет лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Вячеслав Медвидь, отметило хорошую школу и тяготение к символизму в поэзии юной одесситки.

СПРАВКА: Юная поэтесса и драматург Анна Малицкая признана литературным вундеркиндом. Ее первое стихотворение «Надежда» было напечатано, когда поэтессе исполнилось всего девять лет, и, как отмечали критики «по глубине переживаний не было похоже на произведение ребенка».