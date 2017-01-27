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День славянской письменности и культуры отмечают в Одессе
11:38 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику создателям славянской азбуки, просветителям Кириллу и Мефодию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в День славянской письменности и культуры состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятнику Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, славянским просветителям, создателям славянской азбуки.

В церемонии возложения цветов приняли участие председатель областного совета Анатолий Урбанский, председатель областной государственной администрации Максим Степанов, ректорат и студенты ОНУ им. И. И. Мечникова, депутаты областного совета, школьники и общественность.

«Родной язык и письменность — это драгоценное сокровище, которое мы сохраняем еще со времен Кирилла и Мефодия, а следовательно сохраняем нашу историю. Мы бережно передаем нашу культуру речи из поколения в поколение. Пусть незабываемое дело просветителей Кирилла и Мефодия живет веками», — отметил Анатолий Урбанский в своей речи.

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