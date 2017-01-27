Пушка с фрегата «Тигр» вернулась на Думскую площадь после ремонта

16:55 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершен текущий ремонт объекта культурного наследия — пушки с фрегата «Тигр», установленной на Думской площади Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 22 мая, знаменитая пушка на Думской площади была возвращена на постамент после проведения текущего ремонта.

Как рассказал начальник Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин, во время работ ствол пушки был очищен от старой краски, загрязнений и обработан влагозащитной грунтовкой. Деревянный лафет был отремонтирован и покрыт гидрофобными пропитками. Кроме того, изготовлены утраченные кованые детали крепления лафета и полностью восстановлен подъемный механизм пушки.

СПРАВКА: Пушка на Думской площади — памятник успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской (Восточной) войны 1854—1855 годов. Пушка была снята с потопленного английского парового фрегата «Тигр». В 1904 году в честь 50-летия отражения нападения англо-французской эскадры на Одессу пушку установили на постамент недалеко от Одесской городской думы и памятника А. С. Пушкину.