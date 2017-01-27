Мемориальная доска классику армянской литературы открыта на улице Бунина в Одессе

11:26 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе открыли мемориальную доску известному армянскому поэту Аветику Исаакяну, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 27 апреля на фасаде дома на ул. Бунина, 24, состоялось открытие мемориальной доски поэту, прозаику, классику армянской литературы Аветику Исаакяну.

Как отметил глава Совета общественной организации Одесского фонда культурного наследия Армен Петоян, увековечивание имени классика армянской литературы — знаменательное событие для Украины и Армении, знак дружбы и взаимопонимания.

Собравшиеся на открытии напомнили, что «борец армянского народа Аветик Исаакян был сослан в Одессу и провел год в том самом доме, где через 10 лет родился известный одесский музыкант Давид Ойстрах. Теперь этот дом отмечен двумя мемориальными досками».

«Одесса строилась и развивалась благодаря усилиям людей разных национальностей, которые создали всемирную славу нашему городу. Одесса, как ласковая мать, принимала всех и вдохновляла на труд и творчество. Необходимо знать историю нашего города, помнить о людях, которые здесь жили, творили, прославили его своими произведениями, деятельностью и творчеством», — отметила представитель Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Анжела Василина.

После открытия мемориальной доски в Одесском литературном музее состоялась презентация выставки, посвящённой А. Исаакяну (из фондов Литературного музея), где были представлены фотографии, документы и книги поэта.

СПРАВКА: Аветик Исаакян родился в 1875 г. в г. Александрополе Эриванской губернии Российской империи. Ещё в студенческие годы участвовал в протестах против царского самодержавия, угнетения армянского народа. В 1892-1895 гг. изучал философию и антропологию в Лейпцигском университете. Именно тогда, по пути в Германию, Исаакян впервые побывал в Одессе.

А. Исаакян активно выступал против геноцида армянского народа в Османской Турции в конце 1890-х годов, принимал участие в митингах в поддержку армян и оказания им помощи. В числе многих борцов за свободу армянского народа он был арестован и год находился в Эриванской тюрьме. В 1897 году за участие в деятельности армянской социал-демократической партии был арестован и приговорен к высылке с Кавказа с правом выбора места ссылки и без права посещения столичных губерний. Аветик Исаакян выбрал Одессу. Здесь он проживал на ул. Полицейской, 24.

Наиболее известные его поэмы «Абу-Ала-Маари», «Сасна Мгер» исполнены глубокого лиризма. Широко известны стихи и рассказы Исаакяна, а также воспоминания о современниках.