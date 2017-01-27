Вышел в свет первый печатный выпуск литературного альманаха «Палисадник»

15:34 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый печатный выпуск сетевого литературного альманаха «Палисадник» презентован широкой публике, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом рассказала на презентации в ИА «Контекст-Причерноморье» учредитель и главный редактор литературного альманаха «Палисадник», лауреат литературной премии им. Пантелеймона Кулиша, лауреат Гоголевской премии «Триумф», писатель Элла Леус.

Э. Леус отметила, что до этого издание существовало только в интернет-сети. Его первый выпуск состоялся 22 июня 2014 года, а его авторами за это время стали десятки известных, маститых и совсем молодых писателей, поэтов, литературных критиков, эссеистов, юмористов, историков и др. Их произведения публикуются в рубриках «Проза», «Поэзия», «Детская», «Киоск», «Мемориал», «Экслибрис», «Юные», «Юмор», «Критика», «Впервые», которые уже успели полюбиться широкому кругу читателей во многих странах — там, где живут и творят наши соотечественники, как бывшие, так и не утерявшие связь с родиной. В числе печатающихся — наши бывшие сограждане, ставшие жителями Мексики, Канады, США, Западной Европы. Также публикуются и иностранные литераторы в переводе. Выпуски сетевого издания осуществляются раз в квартал.

В прошлом году альманах получил регистрационное свидетельство на выход в печать на двух языках — украинском и русском.

«Двуязычие с самого начала было основой редакционной политики нашего издания», — отметила учредитель, представляя первый выпуск печатного издания.

По её словам, «попасть» в авторы издания «можно только будучи достойными высоких традиций мировой художественной литературы».

На презентации с приветственным словом выступили члены редколлегии, среди которых писатель Наиль Муратов, Любовь Купцова, а также поэты Александр Косенко, Владислав Китик, Олекса Резников, прозаики Галина Соколова, Александр Мусти, Арсения Великая и другие.