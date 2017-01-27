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Вышел в свет первый печатный выпуск литературного альманаха «Палисадник»
15:34 / 18.04.2017
ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый печатный выпуск сетевого литературного альманаха «Палисадник» презентован широкой публике, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом рассказала на презентации в ИА «Контекст-Причерноморье» учредитель и главный редактор литературного альманаха «Палисадник», лауреат литературной премии им. Пантелеймона Кулиша, лауреат Гоголевской премии «Триумф», писатель Элла Леус.
Э. Леус отметила, что до этого издание существовало только в интернет-сети. Его первый выпуск состоялся 22 июня 2014 года, а его авторами за это время стали десятки известных, маститых и совсем молодых писателей, поэтов, литературных критиков, эссеистов, юмористов, историков и др. Их произведения публикуются в рубриках «Проза», «Поэзия», «Детская», «Киоск», «Мемориал», «Экслибрис», «Юные», «Юмор», «Критика», «Впервые», которые уже успели полюбиться широкому кругу читателей во многих странах — там, где живут и творят наши соотечественники, как бывшие, так и не утерявшие связь с родиной. В числе печатающихся — наши бывшие сограждане, ставшие жителями Мексики, Канады, США, Западной Европы. Также публикуются и иностранные литераторы в переводе. Выпуски сетевого издания осуществляются раз в квартал.
В прошлом году альманах получил регистрационное свидетельство на выход в печать на двух языках — украинском и русском.
«Двуязычие с самого начала было основой редакционной политики нашего издания», — отметила учредитель, представляя первый выпуск печатного издания.
По её словам, «попасть» в авторы издания «можно только будучи достойными высоких традиций мировой художественной литературы».
На презентации с приветственным словом выступили члены редколлегии, среди которых писатель Наиль Муратов, Любовь Купцова, а также поэты Александр Косенко, Владислав Китик, Олекса Резников, прозаики Галина Соколова, Александр Мусти, Арсения Великая и другие.
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Артём Филипенко
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