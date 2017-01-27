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Стартовала продажа абонементов на VIII ОМКФ
16:39 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Началась продажа абонементов на мероприятия VIII Одесского международного кинофестиваля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 2 февраля, сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

По информации пресс-службы, владельцев Фестивального абонемента ждут 9 дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинодеятелей, уникальный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице, а также специальные показы и самые яркие вечеринки сезона с кинозвездами.

Ознакомиться со всеми возможностями Фестивального абонемента и приобрести его по стартовой цене 1 тыс. грн. можно на сайте фестиваля, заполнив онлайн-форму на сайте фестиваля (oiff.com.ua) и произведя оплату до 30 апреля 2017 г. включительно.

Также все владельцы Фестивального абонемента станут участниками программы лояльности Одесского кинофестиваля, получат скидки и приятные бонусы в ресторанах и кафе Одессы, и смогут воспользоваться бесплатным шаттлом, который курсирует между локациями кинофестиваля.

Как напомнили в пресс-службе, VIII Одесский МКФ пройдет с 14 по 22 июля 2017 года.

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Артём Филипенко
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