ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Первый фестиваль китайского кино откроется завтра в Одессе
17:53 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 20 по 22 января к 25-летию украинско-китайских дипломатических отношений в Одессе пройдет первый кинофестиваль «Познай Поднебесную-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, с 20 по 22 января к 25-летию дипотношений между КНР и Украиной в Одессе пройдет первый фестиваль китайского кино «Познай Поднебесную-2017». Организаторами фестиваля выступили Генеральное Консульство Китайской Народной Республики в Одессе и Одесский городской совет. Соорганизаторы — Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского и образовательно-культурный центр «Институт Конфуция» ЮНПУ имени К. Д. Ушинского.

Церемония открытия кинофестиваля состоится 20 января в 17:00 в мультимедийном Арт-центре Одесской киностудии (Французский бульвар, 33).

На фестивале китайского кино будут представлены 7 лучших фильмов, которые познакомят зрителей с историей, культурой и жизнью современных китайцев.

Так, 20 января в 17:30 будет показан документальный фильм «Китай», а затем — фильм «Нечестных прошу не беспокоить».

21 января в 16:00 будет представлен фильм «След панды», в 18:00 — «Спасти генерала Яна», в 20:00 — «Царь обезьян».

22 января в 16:00 — «Путешествие на Запад», в 18:00 — «Дорога домой», в 20:00 — «Под ветвями боярышника».

Вход — свободный.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:32 19.01.2017
Около 9 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Одессе
16:52 19.01.2017
В АМПУ состоялось совещание с представителем Минтранса Канады по вопросам морской безопасности
15:38 19.01.2017
99 краж грузов и матценностей ОЖД было раскрыто в 2016 году
13:58 19.01.2017
Комплекс военных учений пройдёт в течение недели на территории области
13:47 19.01.2017
Глава облсовета наградил правоохранителей, задержавших убийцу женщины и 2-летней девочки


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009