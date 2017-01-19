Первый фестиваль китайского кино откроется завтра в Одессе

17:53 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 20 по 22 января к 25-летию украинско-китайских дипломатических отношений в Одессе пройдет первый кинофестиваль «Познай Поднебесную-2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, с 20 по 22 января к 25-летию дипотношений между КНР и Украиной в Одессе пройдет первый фестиваль китайского кино «Познай Поднебесную-2017». Организаторами фестиваля выступили Генеральное Консульство Китайской Народной Республики в Одессе и Одесский городской совет. Соорганизаторы — Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского и образовательно-культурный центр «Институт Конфуция» ЮНПУ имени К. Д. Ушинского.

Церемония открытия кинофестиваля состоится 20 января в 17:00 в мультимедийном Арт-центре Одесской киностудии (Французский бульвар, 33).

На фестивале китайского кино будут представлены 7 лучших фильмов, которые познакомят зрителей с историей, культурой и жизнью современных китайцев.

Так, 20 января в 17:30 будет показан документальный фильм «Китай», а затем — фильм «Нечестных прошу не беспокоить».

21 января в 16:00 будет представлен фильм «След панды», в 18:00 — «Спасти генерала Яна», в 20:00 — «Царь обезьян».

22 января в 16:00 — «Путешествие на Запад», в 18:00 — «Дорога домой», в 20:00 — «Под ветвями боярышника».

Вход — свободный.