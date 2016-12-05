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Фильм о ссылке Тараса Шевченко в Казахстан снимают на Одесской киностудии
16:20 / 22.12.2016
ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В павильонах Одесской киностудии идет работа над фильмом о ссылке в Тараса Шевченко в Казахстан, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в оргкомитете Международного детского кинофестиваля NEXT.
В последний день работы кинофестиваля представители детского жюри побывали на съемочной площадке фильма с рабочим названием «Тарази» («акын Тарази» — «поэт Тарас» называли Кобзаря казахи). Ребята смогли пообщаться с режиссером Александром Денисенко, оператором Александром Кришталовичем, художником-постановщиком Игорем Филипповым.
Режиссер и сценарист «Тарази», член Союза кинематографистов Украины и Ассоциации украинских писателей Александр Денисенко рассказал, что по жанру это будет романтический детектив и, возможно, окончательным названием фильма станет «Тарас. Прощание с пустыней». Работа длится уже полгода: съемочная группа побывала в Казахстане, Киеве, на Куяльницком лимане под Одессой. Сейчас период павильонных съемок.
СПРАВКА: в ссылке в Казахстане Тарас Григорьевич Шевченко провел 10 лет (с 1847 по 1857 гг.). Ему как рядовому солдату было запрещено рисовать и писать.
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Сергей Гриневецкий
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