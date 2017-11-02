Апелляционный суд расторг договор о сотрудничестве между «Олимпекс Транс» и застройщиком ОК «Набережный Квартал-Жаботинского»

17:22 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский апелляционный хозяйственный суд поддержал решение первой инстанции о расторжении договора о сотрудничестве между арендатором земельного участка — компанией ООО «Олимпекс Транс» и застройщиком ОК «Набережный квартал-Жаботинского», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября, в ходе пресс-конференции с участием инициативной группы пайщиков недостроенного жилого комплекса «Набережный квартал-Жаботинского», членов правления обслуживающего кооператива «ЖКС «Пайщики Жаботинского» Анастасии Гладких, Марины Ануфриевой, Александра Гризанова.

Пайщики напомнили, что основанием для вынесения такого решения стали факты одностороннего прекращения финансирования строительства кооперативом и, как следствие, невозможность сдачи объекта в срок, а также нарушения градостроительного законодательства, допущенные «Набережным кварталом» (несанкционированное увеличение пятна застройки, возведение 27 этажей вместо 22-х и т.д.).

На пресс-конференции пайщики заявили о намерении завершить строительство двухсекционного дома, объединив усилия с законным арендатором земельного участка и заказчиком строительства — компанией «Олимпекс Транс» (входит в литовскую группу «Hanner»).

Гарантом завершения строительства и получения квартир пайщиками готов выступить город. На данный момент уже ведутся переговоры с представителями горсовета о предоставлении списка возможных застройщиков, которых могут выбрать пайщики, доверив им свой дом и подписав соответствующее соглашение. Также, по заверениям инициативной группы пайщиков, теперь будут контролироваться все вложенные средства.

Кроме того, по словам одного из членов правления ОК «ЖКС «Пайщики Жаботинского» А. Гризанова, из-за остановки строительства (поскольку «Набережный квартал» исчез с площадки вместе с деньгами) и невозможности получить в срок квартиры или вернуть вложенные средства, пайщики образовали три группы, которые по-своему пытались повлиять на ситуацию и сдвинуть с мертвой точки строительство дома.

«Все три группы трудно обвинить в чём-либо. Нам, пайщикам, неоднократно приходилось становиться свидетелями того, что наши ряды пытаются разъединить, распространяя ложную информацию, перекладывая ответственность с ОК «Набережный квартал» на арендатора земельного участка — «Олимпекс Транс». К тому же, нынешние переговоры с участием города целенаправленно хочет сорвать новый председатель ОК «Набережный квартал-Жаботинского» Станислав Шевчук, который стал правопреемником бывших руководителей недобросовестного застройщика», — заявил он.

«Сегодня мы обращены к городу в надежде на поддержку в вопросе продления аренды земельного участка, на котором осуществляется строительство жилого комплекса. Ведь для продолжения строительства необходимо актуализировать все градостроительные и разрешительные документы, приведя их в соответствие со сложившейся ситуацией.

Пострадавшие инвесторы отметили, что уже получили письменные гарантии признания своих прав от компании «Олимпекс Транс» и в целом довольны положительным поворотом событий в судьбе многострадального дома на Жаботинского», — добавил А. Гризанов.