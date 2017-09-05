«ЖК «Парус» в Черноморске — часть пирамиды группы «Набережный Квартал»», — инициативная группа пайщиков

16:04 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Инициативная группа обманутых пайщиков жилого комплекса «Набережный квартал-Жаботинского» провела автопробег, чтобы предупредить жителей Черноморска о том, что проект ЖК «Парус» в их городе — «часть пирамиды группы «Набережный Квартал»», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, представители инициативной группы.

Автопробег обманутых пайщиков прошёл из Одессы в Черноморск с посещением строительных площадок и отделов продаж застройщика «Набережный Квартал».

Как отмечают пострадавшие инвесторы, «недобросовестный застройщик сегодня скрывает свое истинное лицо под другими вывесками, продолжая обворовывать доверчивых граждан по всей стране».

По их мнению, NK Group провела ребрендинг, но схема «отъема денег у населения» остается почти без изменения. Теперь дома компании строятся под брендами «Атланта», «Луцька Рів’єра», «Дорадо», «Перший парковий», «ГрандБуд», «Парус в Черноморске», «Форрест», «Одесская чайка» и другими. Всего от этой строительной аферы пострадали жители более 50-ти городов Украины.

«Людей многократно обманули. Сначала это сделало руководство НК, вымыв около 120 млн. гривен из стройки и бросив объект на уровне общей готовности порядка 38%. Второй раз это сделал непосредственно Юрий Сусляк (неофициальный совладелец всей структуры НК), пообещав зимой 2016-17 гг. возобновить финансирование, но своего слова не сдержал», — заявили пайщики.

Для того, чтобы привлечь внимание общественности, потенциальных покупателей, городских властей и правоохранительных органов, с целью не допустить повторения печальной истории дома на Жаботинского, участники акции посетили отдел продаж ЖК «Парус» в Черноморске, провели разъяснительную работу с жителями города и посетили агентства недвижимости.

Второй точкой на маршруте участников автопробега был жилой комплекс «Чайка на Плиева», строительство которого, по утверждению пайщиков, «ведет ООО «Платинумбуд» с существенными нарушениями и отклонениями от разрешительной документации».

По информации инициативной группы, потенциальным покупателям стоит быть крайне осторожными из-за схемы продажи через Акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Доминион Финанс».

«Надо отметить, что на двух объектах нашего приезда ждали и были готовы не только морально. Ведь известно, одна из составляющих ведения бизнеса «Набережным кварталом» — это оформление части квартир на объектах на подставных лиц, в задачи которых входит и информирование хозяев», — заявили в интервью корреспонденту обманутые пайщики.

Участники акции обещают, что она была далеко не последней. Пайщики намерены и в дальнейшем бороться за завершение строительства дома, наказание виновных, в рамках закона и правосудия, и недопущение реализации подобных схем в Одесской области.