Пострадавшие от аферы «Набережного квартала» просят Апелляционный хозсуд поддержать решение первой инстанции

16:06 / 16.10.2017

ОДЕССА, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пайщики кооператива «Набережный квартал-Жаботинского» провели акцию у здания апелляционного хозяйственного суда, чтобы поддержать решение первой инстанции о расторжении договора о сотрудничестве между арендатором земельного участка компанией «Олимпекс Транс» и недобросовестным застройщиком – кооперативом «Набережный квартал», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 октября, представители инициативной группы пайщиков.

Пайщики напомнили, что из-за грубых нарушений, допущенных «Набережным», государственная архитектурно-строительная инспекция остановила строительство высотки на улице Жаботинского еще весной 2016. Сначала представители «Набережного квартала» пообещали, что дом достроит харьковская компания «Идея», но потом «руководство «Квартала» и вовсе растворилось, оставив инвесторов и заказчика строительства, компанию «Олимпекс Транс», наедине с проблемами».

«Вот уже более полутора лет на стройке ничего не происходит. Мы не хотим, чтобы кооператив и дальше владел стройплощадкой. Расторжение договора с этим кооперативом поможет нам собственными силами, при активном участии фирмы «Олимпекс Транс», достроить дом и получить наши квартиры. Мы не желаем повторять горький опыт «Золотого берега» или «Адмирала», когда конфликты длятся по десять лет», — отметил один из пайщиков Иван Худяков.

Он добавил, что «Олимпекс Транс» принял на себя обязанности обновить документацию и влить дополнительное финансирование в строительство объекта, если удастся расторгнуть договор с «Набережным» и фирме вернут стройплощадку.

«Однако, рассмотрение апелляции по делу не состоялось», — сообщил пайщик Максим Дончу. По его данным, новый адвокат «Набережного квартала» попросил у суда дополнительное время для изучения дела, и к тому же не явились представители третьей стороны.

А пока длятся суды, стройка заморожена. Первая секция дома может «войти» уже во вторую подряд зиму без надлежащей консервации объекта.

Как рассказал адвокат компании «Олимпекс Транс» Александр Байдерин, ««Кварталу» нужно было построить дом согласно утвержденному проекту и сдать его в эксплуатацию. Вместо этого, «Набережный квартал» допустил грубые нарушения при строительстве объекта, достроив лишние пять этажей, увеличив пятно застройки, а также не выполнил взятые на себя обязательства перед пайщиками и заказчиком строительства. Разрешительные документы аннулировали из-за допущенных кооперативом нарушений, а сам «Квартал» занял выжидательную позицию. Сейчас мы находимся в состоянии правовой неопределенности, поскольку до тех пор, пока договор о сотрудничестве не будет расторгнут, а строительная площадка не будет возвращена компании «Олимпекс Транс», мы не сможем приступить к возобновлению проектных и строительных работ».

Несогласие с решением первой инстанции новый представитель кооператива, адвокат Александр Муконин пояснил так: ««Набережный квартал» не был вовремя уведомлен о судебных процессах в первой инстанции. Получив решение суда, «Набережный квартал» не согласился с применением норм материального права, с нарушением норм процессуального права. Была подана апелляция».

«В первой инстанции дело слушалось 9 месяцев, и юрист кооператива Юлия Слободян присутствовала на ряде заседаний. Однако в дальнейшем она просто перестала приходить на заседания. Говорить о том, что «Квартал» не знал о процессе, тогда как это судебное дело является резонансным и за ним следят сотни людей? По-моему, это банальное затягивание времени со стороны новых представителей «Набережного». Мы не знаем, зачем им нужно так много времени, но его нет у людей — нам жить негде, мы хотим, чтобы суды поставили точку в истории сотрудничества с «Набережным», и мы дальше пошли бы своим путем», — добавил пайщик Иван Худяков.

В результате судебное заседание было отложено до 2 ноября, а люди остаются уже второй год на улице.

«Выйдя под стены суда, пайщики просили не дать им войти в зиму без возобновления стройки. Их страх связан с тем, что «Набережный квартал» будет и в дальнейшем просить суд откладывать заседания. Но на вопросы «зачем?» и «для чего или кого?» — ответа у людей нет. Им надо где-то жить. Надеемся, что суд защитит интересы пайщиков и даст возможность им и арендатору земли достичь своей цели по завершению строительства дома», — отметили в инициативной группе.