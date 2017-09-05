Новострои в пригородах Одессы в ближайшее время смогут принять до 300 тысяч жильцов, — прогноз

12:49 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По подсчётам специалистов, строящиеся на территориях поселковых советов у границ Одессы высотные жилые дома в ближайшее время смогут принять до 300 тысяч жильцов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Александр Голованов сообщил сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

В ходе аппаратки городской голова Геннадий Труханов заявил, что массовая высотная жилая застройка на территориях, сопредельных с границей города, значительно увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру, в частности, на школы и детсады города, а также электрические, водопроводные и канализационные сети.

Как отметил руководитель Управления архитектуры и градостроительства, на недавнем совещании в ОГА были обнародованы «неутешительные данные»: с севера, юга и запада от официальных границ Одессы ведётся интенсивное строительство (Овидиопольский, Беляевский, Лиманский районы). По оценкам специалистов, в ближайшее время будет введено в эксплуатацию 5,5 млн. квадратных метров. Это позволит разместить более 300 тысяч жителей, что больше населения посёлка Котовского. При этом, по его словам, строительство идёт без учёта обеспечения граждан в этих жилых комплексах социальными услугами, инфраструктурой и так далее. А к городским сетям, часто изношенным, делаются несанкционированные подключения.

Мэр поручил в ближайшее время провести совещание с участием представителей «Облэнерго», «Инфоксводоканала» и выяснить, каким образом строительные компании получают разрешения на подключение внегородских объектов к одесским сетям. Также был поднят вопрос о необходимости согласования с Одессой генпланов соседствующих с городом территорий. Было отмечено, что поселковые власти при помощи юристов стройкомпаний часто находят «обходные пути», чтобы избежать таких согласований.

«Этих заробитчан-строителей интересует только получить деньги, а куда потом пойдут в школу дети из этих домов — их не волнует! В прошлом году у нас 22 школы работали в 2 смены, в этом — уже 35!», — возмутился городской голова. Он также отметил, что «обнищавшие наши районы рады поступающим к ним деньгам, но зачастую им даже не на что содержать школы и детсады, которые готовы построить и передать им на баланс».

Городские власти настаивают на необходимости перечисления части средств паевого участия при строительстве у границ города на развитие инфраструктуры самой Одессы. Однако было отмечено, что законодательство оставляет застройщикам ряд «лазеек» во всех этих вопросах.