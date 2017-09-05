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Инициативная группа обманутых инвесторов «Набережного квартала» провела автопробег по Одессе
10:16 / 25.09.2017
ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Инициативная группа обманутых инвесторов жилого комплекса «Набережный квартал — Жаботинского» в Одессе провела автопробег по улицам города с посещением строительных площадок и отделов продаж недобросовестного застройщика, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, представители инициативной группы.
Как отмечают пострадавшие инвесторы, «недобросовестный застройщик сегодня скрывает свое истинное лицо под другими вывесками, продолжая обворовывать доверчивых одесситов».
Среди прочих, в листовках фигурируют такие названия: «Набережный квартал», «Одесская Чайка», «Форрест», элитный жилой комплекс «Парус» и «Акварель» на Таирова.
По мнению организаторов предупредительного мероприятия, одесситы должны знать правду о масштабной строительной афере, чтобы избежать ошибок и не повторить их печальный опыт, ведь пайщики ЖК «Набережный квартал – Жаботинского» оказались «малой частью пострадавших от рук недобросовестных дельцов большой строительной пирамиды».
«Нам стало известно, что во множестве городов Украины и сегодня процветает бизнес аферистов, только теперь они решили сменить свои вывески. Пострадавшие от хищений в особо крупных размерах в своих воззваниях призывают донести эту информацию до каждого жителя страны!», — заявили участники автопробега.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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