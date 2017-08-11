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Более 9 тысяч человек работают в строительной отрасли области, — ГУ статистики
13:34 / 12.08.2017

ОДЕССА, 12 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Среднесписочная численность штатных работников, занятых на строительных предприятиях Одесской области, в первом полугодии 2017 г. составила 9,2 тыс. человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 августа, в Главном управлении статистики в Одесской области.

По данным ГУ статистики, среднесписочная численность штатных работников, занятых на строительных предприятиях Одесской области с количеством наемных работников 10 и более человек в январе-июне 2017 г. составила 9,2 тыс. человек (2,2% среднесписочной численности штатных работников по экономике области) и по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. уменьшилась на 0,4%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного среднесписочного штатного работника по этим предприятиям за данный период составляла 4 тыс. 883 грн. (79,3% от среднего уровня по экономике области) и выросла по сравнению с I полугодием 2016 г. на 41,3%.

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