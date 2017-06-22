Проект ремонта Дворца спорта должен быть готов к октябрю

15:16 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проектный институт «Одесский Промстройпроект» должен к октябрю завершить подготовку проектно-сметной документации по капремонту одесского Дворца спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, сейчас «Проектный институт «Одесский Промстройпроект» занимается подготовкой проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта Дворца спорта. Из областного бюджета на это выделены средства в размере 1 млн. грн.

По словам директора Дворца спорта Игоря Волошина, проект должен быть готов к началу октября 2017 года. Перечень работ должен включать внутренние и внешние работы, в частности, ремонт кровли купола демонстрационного зала, обустройство смотровой площадки инженерного сооружения, коммуникаций и т.д.

В настоящее время во Дворце спорта ведутся подготовительные работы для проведения ремонта.

Напомним, что в апреле 2018 года на одесской ледовой арене планируется проведение матчей Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров (U18).