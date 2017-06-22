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Крупнейший в Украине склад по хранению арматуры открыт в порту «Южный»
10:46 / 10.08.2017
ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 августа на территории терминалов ТИС в порту «Южный» открыт крупнейший в Украине склад, предназначенный для хранения и перегрузки металлопродукции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, создание склада для металлопродукции в порту — это совместный проект ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и стивидорной компании ТИС.
Склад построен за пять месяцев с использованием отечественных материалов и оборудования. Сейчас здесь будут работать 100 человек. Общая площадь склада составляет 7 тыс. кв. м, а объем хранения — 40 тыс. тонн металлопродукции. Голубая арматура не может храниться под открытым небом, поскольку теряет свои свойства, поэтому помещение склада полностью герметично. С терминалом налажено автомобильное и железнодорожное сообщение. Стоимость проекта составляет 4,5 млн. долл. В будущем этот терминал будет использоваться и для контейнеров.
В торжественной церемонии открытия принял участие глава ОГА Максим Степанов, руководство Одесской таможни и представители компаний-инвесторов.
«С помощью этого комплекса мы увеличим перевалку контейнеров и уменьшим стоимость их перевозки в разные регионы Украины. В частности, стоимость доставки одного контейнера — от момента разгрузки до Днепра — уменьшится на 2,5 тыс. грн. К тому же используется железная дорога, а не машины, которые ездят по нашим дорогам и разбивают их», — отметил М. Степанов.
Руководитель Одесской таможни Александр Власов, в свою очередь, добавил, что «Это единственный комплекс на территории Украины со всей таможенной инфраструктурой, которая позволяет значительно сократить оформление как в экспортном, так и в импортном режимах. И в дальнейшем этот терминал будет использоваться для импортных товаров, доставляемых по всей Украине».
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