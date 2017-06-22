Современный стадион появится возле старейшей школы Киевского района

12:43 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — К сентябрю возле старейшей школы Киевского района построят современный стадион, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, на территории Одесской ООШ №27 запланировано обустройство футбольного, волейбольного, гандбольного полей, спортивно-развивающих площадок для детей младшего и старшего возраста, трибун, а также благоустройство территории.

Материалы для проведения работ (щебень, материал для резинового покрытия на площадки и беговые дорожки, специальное покрытие на футбольное поле) уже закуплены. Выполняются земляные работы и проводится подготовка территории под устройство покрытий.

Городской голова поручил завершить все строительные работы к 1 сентября текущего года.

СПРАВКА:

В предстоящем учебном году Одесская Общеобразовательная школа № отпразднует свое 55-летие. В школе проходят обучение 1154 ученика. Кроме того, данное учебное учреждение делит помещение с экономическим лицеем, в котором учатся ещё около 400 детей..