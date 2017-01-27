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Начата реализация морской части проекта соединительного канала «Тилигульский лиман — Чёрное море»
14:09 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Специалисты и представители депутатских корпусов отчитались о ходе строительства в Одесском регионе соединительного канала «Тилигульский лиман — Чёрное море», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщил сегодня, 19 мая, на совещании представителей строительных компаний, экологических ведомств, народных депутатов и представителей облсовета технический директор компании-генподрядчика «Пивдень» Константин Осипов, строительство соединительного канала «Тилигульский лиман -Чёрное море» началось в 2016 году. На данный момент уже готов шлюз, отделяющий лиман от моря с целью контроля поступления морской воды в лиман. Установлены рыбозадерживающие сетки, пропускающие мальков и не пускающие крупную рыбу.

«Начато строительство морской части, те есть препятствий наносам. Кроме того, на данный момент мы сделали пионерную дамбу, которая отделяет лиман от моря, чтобы вода не мешала строительству», — рассказал инженер.

Необходимость строительства соединительного канала «Тилигульский лиман — Чёрное море» была вызвана резким падением уровня воды в лимане (на полтора метра ниже уровня воды в Чёрном море), осолонение до 30 промилле (в море — 14-16 промилле), заиливание, выбросы сероводорода, отсутствие поступлений воды из малых рек региона.

Согласно технической документации, планируется запустить черноморскую воду, чтобы опреснить лиман и поднять уровень воды водоёма. Длина канала составит 33 км, а ширина — 23 метра.

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Артём Филипенко
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